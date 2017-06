"I-a fost frica de victorie!" Mesajul transmis de tatal Simonei dupa infrangerea de la Roland Garros

Tatal Simonei Halep a vorbit in direct la ProTV dupa infrnagerea Simonei din finala de la Roland Garros.

Simonei i-a lipsit curajul in momentul decisiv din setul al doilea, cand conducea cu 3-0.

"Lupta nu se opreste aici, continua. Am pierdut o lupta, nu razboiul. A fost un meci foarte frumos, dar putin nesansa acolo, la 3-0, i-a fost putina frica de victorie si deodata se intoarce toata ingineria. Dar e foarte bine, mergem mai departe, continuam lupta. Ostapenko e o fata tanara care loveste in minge, care nu a avut nicio retinere, pentru ea a fost totul ok, a ajuns aici foarte tanara si bravo ei, a avut un curaj extraordinar. in unele momente Simona trebuia sa aiba mai mult curaj. Trebuie sa acceptam infrangerile, asta-i sportul. Simona si cand pierde castiga. Multumesc tuturor romanilor care au fost alaturi de Simona. Chiar daca Simona i-a dezamagit astazi, cu siguranta isi va reveni si va face o mare bucurie tenisului romanesc", a spus Stere Halep la ProTV.