HALEP - WOZNIACKI // "Sunt mai puternica mental acum!" Halep, despre diferentele dintre finala Roland Garros si Australian Open

Dupa doua finale ratate la Roland Garros, Halep se intoarce intr-o finala de Mare Slem, de aceasta data la Australian Open. E prima jucatoare din istoria Romaniei care ajunge in marea finala de la Melbourne, iar Simona nu mai vrea sa rateze trofeul de aceasta data. Ea spune ca simte o diferenta imensa fata de finala de anul trecut de la Paris, cand a avut meciul in mana, dar a pierdut in cele din urma in fata Jelenei Ostapenko.



"Ma simt mai experimentata. Mai puternica mental. Felul in care joc e diferit, ma simt mai agresiva. Am reusit 50 de lovituri direct castigatoare si sase asi in meciul din semifinale. E de necrezut! Sunt diferita si sper sa fie asa si sambata", a spus Simona la conferinta de presa.

Meciul cu Wozniacki e lupta directa si pentru pastrarea locului 1 WTA. Pe langa puncte, trofeul ii va aduce Simonei si un cec de 2,6 milioane de euro, cel mai mare premiu din cariera ei.



Sambata, in finala la Melbourne, Halep o va infrunta pe daneza Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, care a trecut joi de belgianca Elise Mertens, cu 6-3, 7-6 (7/2). Castigatoarea va ocupa luni locul 1 in clasamentul WTA.

Wozniacki are 4-2 in meciurile directe cu Halep, in fata careia s-a impus in ultimele trei confruntari. Halep a invins in 2013 in semifinale la New Haven, cu 6-2, 7-5, si in 2015 in semifinale la Dubai, cu 2-6, 6-1, 6-1. Daneza a castigat in 2012 in optimi la Dubai, cu 6-2, 6-3, in 2015 in semifinale la Stuttgart, cu 7-5, 5-7, 6-2, in 2017 in sferturi la Eastbourne, cu 5-7, 6-4, 6-1, si la Turneul Campioanelor de la Singapore, in grupa, cu 6-0, 6-2.