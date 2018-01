HALEP - WOZNIACKI // Laude pentru Simona Halep din partea lui Mats Wilander: "Nu mai e cea de anul trecut!" Ce s-a schimbat

Simona Halep o intalneste pe Caroline Wozniacki in finala turneului de la Australian Open, batalia decisiva pentru primul Grand Slam si locul 1 mondial.

Halep a impresionat din nou in Australia, de data asta in fata unui fost lider mondial, Angelique Kerber, aflata in mare revenire de forma.

Halep a aratat o alta fata, mai ales in ultimele partide de la Melbourne, cu joc mai agresiv si bazat pe atac.

Legendarul Mats Wilander, comentator Eurosport, spune ca schimbarile facute de Halep in ultimele luni o vor ajuta sa se impuna in finala de sambata.



"Simiona Halep a meritat victoria si chiar a jucat senzational in aceasta semifinala. Simona a crescut enorm fata de anul trecut. Este mult mai agresiva si observ ca acum sta mult mai bine pshic in momentele grele. In mod sigur vom avea o finala foarte disputata, dar este foarte important sa vedem cat de repede se va recupera Halep.

Daca Simona se va recupera bine, iar problemele de la glezna nu ii vor mai da batai de cap, atunci in finala o sa fie si mai puternica deoarece a facut in Australia un turneu foarte bun. Wosniacki este o jucatoare inteligenta si in mod sigur nu o va lasa pe Halep sa o atace.

Antrenorul lui Halep a lucrat mult in ultimul timp cu eleva lui la agresivitate, s-a vazut perfect la Australian Open, deoarece in finala de la Roland Garros, Simona a jucat foarte defensiv, iar lucrul a facut ca ea sa nu castige marele trofeu. In aceasta semifinala ambele jucatoare au dat tot ce au avut mai bun din ele, dar Halep a fost aproape tot meciul peste Kerber. A avut mult mai multe puncte castigatoare ca adversara ei. Simona de acum nu este Simona Halep de anul trecut. Ea este mult mai agresiva", a spus Wilander.

Totusi, Wilander se teme pentru starea fizica a Simonei. "Daca Halep nu isi recupereaza glezna, Wozniacki va porni cu un mic avantaj", a spus el.



Sambata, in finala la Melbourne, Halep o va infrunta pe daneza Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, care a trecut joi de belgianca Elise Mertens, cu 6-3, 7-6 (7/2). Castigatoarea va ocupa luni locul 1 in clasamentul WTA.

Wozniacki are 4-2 in meciurile directe cu Halep, in fata careia s-a impus in ultimele trei confruntari. Halep a invins in 2013 in semifinale la New Haven, cu 6-2, 7-5, si in 2015 in semifinale la Dubai, cu 2-6, 6-1, 6-1. Daneza a castigat in 2012 in optimi la Dubai, cu 6-2, 6-3, in 2015 in semifinale la Stuttgart, cu 7-5, 5-7, 6-2, in 2017 in sferturi la Eastbourne, cu 5-7, 6-4, 6-1, si la Turneul Campioanelor de la Singapore, in grupa, cu 6-0, 6-2.