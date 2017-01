Halep si-a dezvaluit planurile de viitor: un Grand Slam si apoi 3 COPII! Ce le-a spus rusilor

Halep s-a indragostit de Sankt Petresburg. S-ar muta in orasul in care antreneaza Lucescu! Halep le-a dezvaluit si rusilor planurile ei de viitor: vrea un titlu de Grand Slam si dupa ce se lasa de tenis, 3 copii.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Halep a ajuns cu 3 zile inaintea turneului la Sankt Petersburg si a avut timp sa viziteze orasul!

Din toamna, Turneul Campioanelor s-ar putea muta la Sankt Petresburg.

"Mi-ar placea sa vin sa joc aici la finalul anului, vremea e frumoasa, chiar daca e frig, imi place frigul"

Halep si-a revenit dupa accidentarea din Australia si vrea sa castige primul titlu din 2017 in Rusia. Tot in acest an spera sa dea si marea lovitura in tenis.

"Mi-ar placea sa am un titlu de Grand Slam. Visul meu e sa am 3 copii, daca o sa fie posibil"