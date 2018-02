HALEP S-A RETRAS DE LA DOHA // "Ce, nu stiati?" Rumoare in sala de la Doha! Ce s-a intamplat dupa anuntul Simonei Halep. VIDEO

Simona Halep s-a retras de la Doha, dupa calificarea in semifinale.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Halep a decis imediat dupa meciul cu Bellis sa se retraga de la Doha. Ea s-a prezentat apoi la conferinta de presa si a vorbit despre decizie, insa jurnalistii de acolo au fost luati prin surprindere.



"Sunt surprinsa ca am jucat meciuri si am castigat, nu a fost usor sa gestionez situatia. Nu am avut timp sa ma recuperez cum trebuie, azi a fost prea mult si am decis sa ma opresc.

Ce, nu stiati? M-am retras. E acelasi picior de la Melbourne. Azi a fost mai rau si din acest motiv am luat aceasta decizie, desi nu a fost usor. Am stat doar cateva zile, medicul mi-a zis ca am nevoie de mai multe zile", a anuntat Simona.

"RMN-ul a dezvaluit ca am fluite si o tendinita la al 4-lea deget. Asa ca trebuie sa am grija de aceasta problema si sa ma gandesc mai intai la sanatate. Astazi a fost mai rau si de asta am luat aceasta decizie. Nu este usor, dar am vorbit cu doctorul meu. A spus ca nu am timp suficient sa ma refac, ca trebuie sa iau o pauza de cateva zile.

Cu siguranta pana la Indian Wells nu voi mai juca, voi decide inainte de acest turneu daca voi putea juca. Momentan, nu pot spune foarte multe. Trebuie sa o iau zi cu zi si sa vad daca ma pot recupera pana atunci" a spus Simona Halep

"E frustrant. Cred ca se poate citi pe fata mea. E prima data cand fac asa ceva inaintea unei semifinale. Dar sanatatea e cea mai importanta", a mai spus Simona.

Halep a ratat si sansa de a reveni pe primul loc. Wozniacki a invins-o greu pe Kerber in trei seturi si s-a calificat in semifinale.

Muguruza e prima finalista de la Doha dupa retragerea Simonei Halep.