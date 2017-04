Federer l-a invins din nou pe Nadal in finala de la Miami! Meciul a durat doar 94 de minute

Roger Federer are un start de an formidabil.

Roger Federer, locul 6 ATP si favorit 4, l-a invins pe spaniolul Rafael Nadal (locul 7 ATP si favorit 5), scor 6-3, 6-4, in finala turneului Miami Open, si a castigat pentru a treia oara competitia din Florida. Federer a castigat meciul intr-o ora si 34 de minute.

Cei doi au fost adversari in finala la Miami Open si in 2005, cand castigator a fost tot elvetianul, scor 2–6, 6–7 (4–7), 7–6 (7–5), 6–3, 6–1. Roger Federer s-a impus la Miami si in 2006.

In acest an, tenismanul elvetian a mai castigat Australian Open si turneul de la Indian Wells.

In confruntarile directe dintre Federer si Nadal, spaniolul s-a impus de 23 de ori, iar elvetianul de 14 ori. Federer a castigat ultimele patru meciuri: finala la Basel in 2015, finala la Australian Open in 2017, optimile la Indian Wells in 2017 si finala la Miami Open duminica.

Sursa: News.ro