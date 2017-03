"E sever pentru Simona!" Dezvaluirile facute de jucatoarea care a eliminat-o pe Halep de la Indian Wells

Halep e out de la Indian Wells, dupa un meci in care a acuzat din nou probleme medicale.

Kristina Mladenovic a declarat dupa victoria din meciul cu Simona Halep, ca scorul de 6-3, 6-3 este sever pentru jucatoarea din Romania si a precizat ca a fost un succes fizic, informeaza L'Equipe.

"Scorul este cu adevarat sever pentru Simona. Conditiile de joc au fost dificile (n.r. - 36 de grade Celsius), la o ora si jumatate dupa meci transpiram inca. A fost o batalie dura. Cand am vazut ca la 2-1 in primul set eram aproape de o jumatate de ora de joc, mi-am spus ca acest meci nu se va termina niciodata. Unul dintre punctele forte ale ei este faptul ca lungeste schimburile, dar am reusit sa smulg puncte in aceste dueluri. Ea le lega repede (n.r. - punctele), o facea intentionat, dar chiar daca uneori mi s-a taiat respiratia, am reusit sa-mi mentin linia. Pentru mine, aceasta victorie este una fizica. Am fost curajoasa si am fortat-o sa faca greseli. Am pus-o in situatia de a-si asuma riscuri. La cele 19 mingi de break pe care le-am salvat am punctat eu. Am fost puternica, am crezut tot timpul in planul meu de joc si nu am tremurat. E urat cand faci patru duble greseli atunci cand servesti pentru meci, e ciudat. Eram atinsa fizic, picioarele mele erau devorate. A fost tensiune, cu sigurnata, dar nu mai mult de atat. I-am dat sperante, dar sunt multumita de cum am evoluat dupa aceeea", a spus Mladenovic.

Jucatoarea de tenis Simona Halep, cap de serie numarul 4 si locul 4 WTA, a fost invinsa, luni, cu scorul de 6-3, 6-3, de Kristina Mladenovic (Franta), favorita 28 si pozitia 26 in ierarhia mondiala, in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells (SUA).

Simona Halep a obtinut titlul la Indian Wells in 2015, iar in 2016 a fost eliminata in sferturi. Ea va pierde cel putin o pozitie in clasamentul WTA.

Daca nu va avea probleme fizice, Halep va participa la turneul de la Miami (21 martie - 2 aprilie), tot de categorie Premier Mandatory, unde are de aparat de asemenea un sfert de finala.