DRUMUL CAMPIOANEI: Madrid, Roma, Paris! Halep joaca meciul vietii: finala Roland Garros e in direct la ProTV!

Simona Halep este in fata celui mai important meci al carierei. E meciul vietii si un moment in care poate atinge perfectiunea - locul 1 mondial si primul trofeu de Grand Slam al carierei, aceasta este miza uriasa pusa in joc.

In 2017, Simona Halep a trait toate sentimentele lumii. Tristete si dezamagire, la Australian Open, cand a fost eliminata inca din primul tur. Apoi optimism, speranta si bucuria triumfului, in primavara, cand a ajuns sa joace doua finale in sezonul de zgura, mai intai la Madrid, unde a si castigat, apoi in turneul de la Roma.

Finala de la Roland Garros se poate transforma intr-un happy-end pentru drumul de poveste parcurs de Simona.

In 2008, Simona a castigat finala de juniori de la Roland Garros. In 2010 a ajuns in Top 100, iar in 2014 a pasit pentru prima data in Top 10. Si de atunci nu a mai cazut.

Simona a reusit cea mai buna performanta a carierei in 2014 - finala de la Roland Garros, si locul 2 in clasamentul WTA.

Daca o bate maine pe Ostapenko, romanca isi va asigura prima pozitie in clasamentul WTA.

Simona poate egala sambata cea mai mare performanta din istoria tenisului feminin - trofeul de la Roland Garros cucerit de Virginia Ruzici in 1978.