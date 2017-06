"Doare tare, nu pot sa schimb nimic, o sa dureze pana trece!" Decizia luata de Halep dupa ce a ratat Roland Garros

Simona Halep nu isi revine dupa finala pierduta la Roland Garros.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Simona Halep a fost afectata de pierderea celei de-a doua finale jucate la Roland Garros. "Doare foarte tare", a spus ea, adaugand ca isi va lua o pauza pentru a trece peste esecul de sambata.

"Nu am spus ca sunt favorita, pentru ca nu stii niciodata cum o sa fie cu jucatoarele tinere, de acest fel, care lovesc tot. Cred ca doare mai rau, pentru ca acum realizez ce s-a intamplat. in urma cu trei ani, era ceva nou. Acum stiu si doare mult si am nevoie de timp sa trec peste", le-a spus ea jurnalistilor straini.

Ea a laudat evolutia adversarei ei, Jelena Ostapenko, spunand ca este o invingatoare merituoasa.

"Cred ca a fost un turneu bun, sa joci finala este extraordinar. Tot creditul pentru ea, a jucat foarte bine, a lovit foarte puternic, la unele puncte am fost doar spectatoare pe teren, asa ca a meritat sa castige. Da in toate mingile, are un singur ritm. Sunt jucatoare ca ea si altele ca mine, care vor sa simta ritmul, sa simtim jocul. Ele doar intra si joaca. Este un moment greu pentru mine, dar cu timpul o sa treaca. O sa continui sa muncesc, pentru ca vreau sa repet ce am facut la acest turneu.

Nu cred ca am facut ceva prea gresit azi, cred ca am jucat ok, bine, dar cred ca mi-a lipsit un pic de noroc, toate punctele, toate neturile, totul a fost de partea ei. A meritat sa castige, a jucat foarte bine si in momentele grele, cand am condus cu set si 3-0. Am fost acolo, dar am pierdut, nu pot sa schimb nimic, asa ca merg inainte. Nu cred ca a schimbat ceva in meci, a avut un singur joc, uneori mingile erau doi metri afara, altadata erau in teren si nu le puteam atinge. A fost mai buna ca mine. Din punct de vedere emotional, a fost greu in ultimele 24 de ore dinaintea finalei, pentru ca eram foarte aproape de a lua primul Grand Slam si locul I WTA. Cred ca toata lumea are astfel de momente. Sper sa mai am multe momente din acestea, de asta am muncit 20 de ani", a mai spus Halep.

Intrebata de un jurnalist roman care a fost tactica ei in acest meci, Halep a parut deranjata, raspunzand: "Chiar trebuie sa vorbim despre tactica, acum? Nu stiu tactica... A jucat foarte bine si a lovit bine de tot atunci cand a trebuit."

Halep le-a spus jurnalistilor romani ca nu considera ca ea a pierdut meciul cu Ostapenko, ci adversara ei l-a castigat.

"Glezna nu m-a deranjat in timpul meicului. Am fost emotionata, dar am lasat emotiile deoparte cand a intrat pe teren si am inceput sa simt jocul si mingea. Consider ca nu am pierdut meciul, consider ca m-a batut astazi. Sunt multumita de ceea ce a fost, dar foarte trista ca nu am putut sa inchei atunci cand am condus. Nu a fost acela momentul decisiv (n.r. - la 3-0 in setul secund), pentru ca am avut si 3-1 in al treiela set, am avut si atunci mai multe oportunitati. Nu am cedat, nu am cazut mental in setul trei, nu s-a intamplat nimic, doar ca a jucat ea mai bine.

Cred ca atunci a jucat ea mai bine, a jucat fara teama, fara nimic care sa o retina si din punctul meu de vedere a fost noroc din partea ei la niste linii si m-a demoralizat pe mine. Nu ma mai gandesc la 2014, e demult, nici la ziua de astazi nu o sa ma mai gandesc prea mult, vreau sa-mi iau un pic de pauza si dupa aia vedem ce va fi. Urmeaza o pauza, apoi tenis, turnee. Dar momentan nu vreau sa ma gandesc la ce am facut", a spus ea.

Tragand linie dupa sezonul pe zgura, Halep este multumita in general de evolutiile ei, insa pastreaza gustul amar al infrangerii de la Paris.

"Am jucat meciuri foarte grele, meciuri foarte bune, am castigat impotriva unor jucatoare destul de bune, am facut finala de Grand Slam, ceea ce cred ca nu e un lucru mic. Am ajuns din nou pe locul 2. Cred ca e o performanta mare ceea ce am facut pe zgura anul acesta, am jucat maxim la toate ultimele trei turnee. As fi fost bucurosa daca la Stuttgart as fi stiut asta, daca tinem cont cum a inceput anul. Venind aici cu accidentare, nu m-am gandit prea mult, am facut fata mental foarte, foarte bine, nu pot sa fiu suparata ca nu am facut ceva anume. Sunt suparata ca am pierdut si asta doare tot timpul", a concluzionat ea.

Sursa: news.ro