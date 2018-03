Design Nike SPECIAL pentru Simona! Cand va putea fi vazut noul echipament al lui Halep

Nike ii pregateste o surpriza Simonei la revenirea in turneele europene.

Noul echipament personalizat pentru actualul numar 1 mondial nu e gata la timp pentru Indian Wells si Miami. Simona ar putea juca in haine noi la turneele pregatitoare pentru Roland Garros. Dupa ce va reveni din Statele Unite, Halep e asteptata la Stuttgart si Madrid.



Daca va fi ferita de accidentari, va merge apoi la Paris pentru al doilea grand slam al anului. Roland Garros 2018 debuteaza pe 27 mai. Anul trecut, Simona a ajuns pana in finala. A pierdut incredibil in fata letonei Ostapenko.