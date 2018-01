Curg aplauzele pentru Halep: "Nu se poate ca amandoua sa castige?" Reactia Martinei Navratilova dupa finala de infarct de la Australian Open

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Simona Halep a ratat sansa de a castiga primul sau turneu de Grand Slam din cariera, insa a contribuit din plin la spectacolul finalei si a primit aprecieri in unanimitate.

Simona Halep - Caroline Wozniacki a fost prima finala de Australian Open din 1980 incoace in care s-au intalnit doua sportive ce nu aveau in palmares un turneu de Grand Slam si a fost o confruntare directa intre primul si al doilea loc in clasamentul mondial.

"Sunt incredibil de mandra sa fac parte din tenisul feminin curent. Ce turneu au facut Caroline Wozniacki si Simona Halep", a fost reactia Johannei Konta, in timp ce Shelby Rogers a declarat: "Nu se poate ca amandoua sa castige? Pentru ca amandoua merita".

De aceeasi parere este si Martina Navratilova care considera ca ambele sportive ar fi meritat victoria si trofeul: "Amandoua merita felicitari pentru acest spectacol pe care ni l-au oferit".

Marion Bartoli, invingatoare la Wimbledon in 2013, afirma mai in gluma, mai in serios, ca organizatorii ar fi trebuit sa le ofere ambelor sportive trofeul: "Cred ca e una dintre cele mai bune finale feminine pe care le-am vazut. Ce lucptatoare incredibile am avut pe teren. Sunt atat de suparata ca una dintre ele a trebuit sa piarda".