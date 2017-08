BREAKING NEWS! Simona Halep - Maria Sharapova, in primul tur la US Open!

Comenteaza tot ce se intampla la US Open pe www.sport.ro

Simona Halep va avea un meci nebun in primul tur la US Open. Rusoaica a fost suspendata 1 an si 3 luni din circuit, dupa ce a fost prinsa dopata la inceputul lui 2016.

Sharapova este una dintre putinele jucatoarele pe care Halep nu a reusit sa le bata pana acum. Rusoaica are un palmares direct de 6 victorii in tot atatea meciuri, cea mai dureroasa fiind finala de la Roland Garros, din 2014.

Sharapova are wild card la US Open, intrand direct pe tabloul principal, in timp ce Simona Halep e cap de serie numarul 2.