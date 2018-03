Surpriza URIASA! Avea SUPER OFERTE din Golf si din Statele Unite, dar a uimit pe toata lumea! KESERU A SEMNAT AZI

Claudiu Keseru a refuzat banii seicilor si un contract concret din MLS!

Atacantul nationalei a decis sa continue la Razgrad, alaturi de Ludogorets. Romanul a semnat un nou contract cu echipa care a castigat campionatul bulgar in ultimii 6 ani. Keseru va ramane in club cel putin pana in 2020!

"Sunt fericit aici, cred ca putem sa facem in continuare lucruri mari in campionat si in Europa", a spus Keseru, care a ajuns marti la 50 de goluri in tricoul lui Ludogorets, dupa ce a inscris cu Botev Plovdiv.

Keseru, 31 de ani, a semnat in 2015 cu Ludogorets. Bulgarii l-au convins cu un contract de 700 000 de euro pe sezon!