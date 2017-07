ULTIMA ORA! Tosca, aproape de un transfer neasteptat dupa doar 6 luni la Betis! Unde este dorit fostul stelist

Titularul nationalei din ultimele meciuri a primit o oferta importanta.

Alin Tosca o poate parasi pe Betis Sevilla in aceasta vara! Ajuns in La Liga in luna ianuarie, Tosca a jucat 17 meciuri pentru Betis si a devenit titular in centrul apararii nationalei Romaniei.

Prestatiile lui l-au adus in atentia lui Jordi Cruyff! Presa din Israel scrie ca Maccabi se intereseaza de transferul romanului de 25 de ani la insistentele lui Cruyff.

Maccabi Tel Aviv joaca in Europa League si este o posibila adversara a celor de la CSU Craiova. Maccabi a jucat joi seara partida tur cu islandezii de la KR Reykjavik in turul 2 preliminar, castigand cu 3-1.