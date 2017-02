SUPERGOL Sanmartean pentru echipa lui Galca! Cum a marcat SUPERB din lovitura libera

Lucian Sanmartean a decis meciul cu Al Raed din optimile de finala ale Cupei Campionilor Arabiei Saudite.

Sanmartean a batut perfect o lovitura libera in minutul 87 si i-a adus calificarea echipei lui Galca. Sanmartean e la primul gol dupa revenirea in Arabia Saudita. Mijlocasul de 36 de ani a semnat in aceasta iarna cu Al Taawon.