Sumudica, in TRIBUNA si amendat cu 3000 de euro! Ce a patit dupa ce s-a certat cu arbitrul

Marius Sumudica isi va urmari echipa doar din tribune la meciul cu Osmanlispor de duminica!

Antrenorul roman a fost sanctionat de Comisia de Disciplina a Federatiei din Turcia dupa eliminarea din meciul cu Akhisarspor, pierdut in Cupa Turciei. Sumudica va trebui sa plateasca si o amenda de aproximativ 3000 de euro pentru ca s-a certat cu arbitrul.

Kayseri are doar un egal si doua infrangeri in ultimele 3 meciuri oficiale. Sumudica spera ca va reusi sa revina in lupta pentru Europa cu o victorie pe terenul echipei de pe locul 15.