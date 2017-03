"Nu m-as mai intoarce niciodata sa joc la Steaua. N-as mai avea nervi sa mai rabd jignirile la fel"

Ajuns in Belgia, la Anderlecht, Chipciu se simte ca acasa. Mijlocasul roman face o comparatie intre perioada traita la Steaua si cea de la Bruxelles.

Pentru Chipciu, revenirea in Romania este un subiect inchis. Spune ca in Belgia nu va fi niciodata jignit asa cum a patit-o in Romania:

"Vorbeam cu Cristi Tanase sis puneam ca Steaua nu o sa ia mereu campionate, nu va castiga mereu cu Dinamo si Ajax. Abia mai tarziu oamenii isi vor da seama de performantele noastre din acele momente, cand tot erau nemultumiti. Am fost criticati si cand am luat titlul cu Galca"

"Ma obisnuisem cu stilul din tara, ma asteptam mereu la jigniri, insa, dupa experienta de aici, nu m-as mai intoarce niciodata sa joc la Steaua, fiindca nu va mai fi ce-a fost. N-as mai avea nervi sa mai rabd jignirile la fel ca in anii trecuti. Sunt tot roman, dar am o alta gandire", declara Chipciu pentru Gazeta Sporturilor.

Mijlocasul roman face o comparatie intre viata de la Bucuresti si cea de la Bruxelles si avantajul de a locui acum in Belgia:

"La Steaua am facut cele mai grele antrenamente din viata mea (...) La Anderlecht nu prea e timp pentru astfel de pregatiri, pentru ca se pune mare pret pe meciurile de campionat, unde e un nivel fizic ridicat."

"La Bruxelles am reusit sa-mi cunosc mai mult familia, sa petrec mai mult timp cu sotia si cu fetele, sa le vad pe cele mici cum cresc"

"Ar fi fabulos sa luam Europa League dar am avea nevoie si de sansa", a declarat Chipciu pentru Gazeta Sporturilor.