Momente SENZATIONALE pentru Hagi la Istanbul! Ce surpriza URIASA a avut cand a intrat pe terenul Galatei

Turcii vor sa-l opreasca pe Hagi la Galatasaray. Hagi si Popescu s-au intors la Istanbul in ziua in care s-au implinit 17 ani de cand Galatasaray a castigat Cupa UEFA.

Sefii lui Galatasaray i-au convins pe Hagi si pe Popescu sa se intoarca la Istanbul. Cupa UEFA, pe care Hagi si Popescu au castigat-o in urma cu 17 ani, a fost pazita de politistii turci. In 2000, in finala cu Arsenal, Popescu a batut penaltyul decisiv.



"Fatih Terim m-a intrebat daca vreau sa bat. Al catelea? Al patrulea, am zis. Aveam numarul 4 pe tricou si s-a nimerit sa fie si ultimul 11 metri", isi aminteste Popescu.

Accidentat, Hagi n-a jucat din nou pentru Galatasaray. Au facut-o Popescu si Adrian Ilie.

Actualele vedete ale Galatei, Podolski si Sneijder s-au inclinat in fata romanilor care au scris istorie la Istanbul.