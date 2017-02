Mesajul lui Sanmartean dupa ce Dinamo l-a cautat pentru un transfer. Ce le-a transmis lui Mutu si Andone

Sanmartean da super-goluri la arabi, dar si-a luat gandul de la nationala!

E sigur ca n-o sa fie chemat de Daum. Sanmartean a refuzat-o pe Dinamo in iarna!

Arabii ii dau 20 de mii de euro pe luna lui Sanmartean. N-au aruncat cu banii pe geam. Romanul a dat un supergol in ultimul meci.



Galca si Sanmartean se vor bate cu Olaroiu in Liga Campionilor Asiei. Amandoi vor sa o vada pe Steaua campioana la vara!



"Intrebarea nici nu trebuia sa fie pusa, fiindca imi doresc ca Steaua sa faca performante si sa ia campionatul"



Mutu si Andone l-au sunat pe Sanmartean sa vina la Dinamo!



"Faptul ca am fost la Steaua, e clar, au fost oarece retineri"