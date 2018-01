Keseru, obiectiv MONDIAL! A primit o oferta la care nu se astepta niciodata. Cine il vrea

Golgeterul de la Ludogorets e in ultimele 6 luni de contract. Are oferte din toata lumea!

Dupa ce a negociat in aceasta luna cu echipe din Golf, dar si din Turcia sau Grecia, Claudiu Keseru a primit si o propunere din MLS! Colorado Rapids il vrea pe Keseru, anunta jurnalistul Kristian Dyer de la Metro USA.

Colorado tocmai si-a schimbat antrenorul dupa un sezon dezamagitor. Echipa detinuta de patronul lui Arsenal, Stan Kroenke, a terminat abia pe 10 in Conferinta de Vest si nu s-a calificat in play-off. Cel mai cunoscut jucator al echipei e portarul Tim Howard, fost la Man United si Everton.



Hearing from source that Colorado Rapids have some interest in Ludogorets striker Claudiu Keseru.