Ianis, aproape sa revina la Viitorul?! Dezvaluiri de ultima ora. Ce mesaj a transmis Fiorentina

Fiorentina i-a promis timp de joc lui Hagi Jr in 2017. Sefii clubului nu s-au tinut de cuvant pana acum.

Viitorul a incercat sa-l aduca inapoi in Liga 1 in ianuarie, dar italienii nici n-au vrut sa auda. Au transmis ca Ianis e parte din planul de viitor al clubului si ca va fi folosit de antrenorul Sousa in Serie A. Pana acum, Hagi Jr. are o singura aparitie in campionatul italian.

"In iarna am discutat cu Gica despre posibilitatea ca Ianis sa se intoarca la Viitorul tocmai pentru a avea posibilitatea de a juca. Au fost asigurati ca i se va da sansa si ca va primi macar cateva minute in campionat. Pana acum nu s-a intampalt asta, dar speram ca in ultimele meciuri va putea sa demonstreze!", a spus Bivolaru la PRO Sport LIVE.

Ianis Hagi a ajuns la Fiorentina in vara, de la Viitorul, in schimbul unui milion de euro.