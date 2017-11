Huiduit de propriii suporteri, Latovlevici are o noua problema! Fundasul Galatei s-a accidentat GRAV si poate rata tot sezonul

Iasmin Latovlevici a facut cunostinta cu fanatistul fanilor turci.

Considerat unul dintre cei mai slabi jucatori din infrangerea cu rivala locala Istanbul BB, 1-5, fanii Galatei l-a huiduit in cor pe Latovlevici in partida cu Alayaspor. Fundasul a foost schimbat in minutul 70, iar turcii au anuntat ca fundasul roman este cel care a cerut schimbarea pentru ca nu mai suporta sa fie huiduit la fiecare atingere de minge. Se pare insa ca Latovlevici a suferit o accidentare grava ce il va tine departe de teren pentru o perioada lunga de timp.

Potrivit Telekom Sport, Latovlevici a suferit o ruptura de ligament extern si de menisc, dar urmeaza sa efectueze un nou control la o clinica privata din Istanbul.

Dupa meciul castigat de Galata cu 2-0, antrenorul si directorul sportiv al Galatei le-au recomandat fanilor sa il incurajeze pe Latovlevici deoarece este un jucator important pentru echipa. Galata este prima in Turcia in acest moment.

"In primul rand, avem niste suporteri minunati. Sprijinul lor este foarte important pentru noi. Suntem mai puternici atunci cand ii avem alaturi. Lato poate juca bine in unele meciuri si slab in altele, asa cum se intampla cu toti colegii sai. Acest lucru ma intristeaza. Daca suporterii reactioneaza asa, automat ii afecteaza pe jucatori si ii fac sa nu mai dea randament", a declarat Igor Tudor pentru site-ul oficial al Galatei.