Gestul lui Andone, dupa ce Torres a ramas inconstient pe teren. Atacantul este OK dupa ce a fost dus la spital

Andone a marcat golul echipei sale in 1-1 cu Atletico.

Florin Andone a fost in teren la meciul lui Deportivo cu Atletico Madrid. Acesta a deschis scorul pentru echipa sa, in meciul terminat 1-1, insa a fost in "prima linie" si la momentul horror in care Torres a ramas inconstient pe gazon in urma unei lovituri.

In timp ce fanii il apostrofau pe Torres, Andone i-a indemnat pe acestia sa faca liniste, semn ca lucrurile sunt grave in ceea ce il priveste pe atacantul lui Atletico, fanii lui Deportivo oprindu-se din scandari.

Acesta a suferit o acidentare grava si a fost transportat la spital, acolo unde si-a revenit insa. Presa din Spania noteaza ca Torres este intr-o stare stabila, este lucid si nu prezinta probleme in urma tomografiei.

Cea mai mare sperietura a tras-o insa Diego Simeone. Acesta a relatat ca a auzit o "trosnitura" in momentul in care Torres a cazut in cap, crezand ca jucatorul sa si-a rupt gatul.