EXCLUSIV | Au fost 5 doar pentru cateva ore! Karabuk l-a luat pe Papp, dar l-a dat afara pe Alexe

Turcii de la Karabukspor l-au prezentat astazi pe Paul Papp, insa numarul romanilor din lot la finalul zilei va ramane tot patru. Asta pentru ca tot astazi, oficialii formatiei turce au renuntat la un alt jucator roman.

Marius Alexe si-a reziliat astazi intelegerea cu echipa turca pentru care a jucat un singur meci in actualul sezon.

In stagiunea trecuta, cand echipa a promovat in prima liga, Alexe a evoluat in 31 de partide, marcand de 7 ori.