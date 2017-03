Chiriches, printre cei mai slabi de pe teren la Empoli - Napoli! Ce nota i-au dat italienii

Chiriches a fost din nou titular la Napoli, insa n-a facut cel mai bun meci in fata lui Empoli si e criticat de italieni.

Calcio Napoli 24 i-a dat nota 5, cea mai mica din echipa lui Sarri. Chiriches a fost ales pentru a-i lua locul lui Koulibaly in centrul apararii, langa Albiol. S-a chinuit in partea a doua a jocului, cand Empoli a revenit de la 0-3 pana la 2-3. Chiriches a adus panica in defensiva lui Sarri si n-a convins ca poate fi o solutie pe termen lung in primul 11, noteaza mai multi fani in comentariile postate pe Twitter dupa meci.

