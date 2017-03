Anunt devastator pentru Deportivo! Andone e scos la vanzare CU FORTA de club desi nu vrea sa plece

Andone e scos la vanzare de Deportivo.

Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca! Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Viitorul lui Florin Andone la Deportivo este ca si inexistent, dupa ultimul anunt primit de clubul andaluz. Depor a fost instiintata de tribunal ca are de platit o datorie de 21,7 milioane de euro si va fi fortata sa vanda jucatori in vara pentru a putea sterge din creante.

Situatia financiara a lui Deportivo e la fel de precara ca cea din clasament, unde echipa se lupta pentru evitarea retrogradarii, insa viitorul clubului nu arata deloc bine in sezonul viitor. Chiar daca va reusi sa se salveze de la retrogradare, Deportivo va fi fortata sa vanda cei mai buni jucatori.

Presa din Spania scrie ca primii trei jucatori trecuti deja pe lista de transferuri sunt Andone, Colak si Sidibe. Romanul e cel mai bine cotat, fiind golgheterul echipei, Deportivo putand sa ia o suma mare de bani pe el in vara. Andone a avut oferte si in aceasta iarna dar nu a vrut sa plece de la Deportivo, insa clubul il va forta sa se transfere in vara pentru a-si acoperi din datorii.

Colak este si el in atentia mai multor cluburi iar Sidibe are oferte din Anglia insa asteapta sa obtina permisul de munca in Marea Britanie pentru a putea sa semneze.

Pana acum, Andone a fost legat de mai multe echipe din Serie A, printre care Fiorentina si mai nou Lazio. Deportivo asteapta acum cele mai bune oferte pentru cei trei jucatori, urmand sa ia o decizie in vara. Spaniolii spera ca Andone sa mai marcheze cateva goluri in aceste luni ramase, pentru a putea sa il vanda cu mai multi bani.