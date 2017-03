"Am ramas socat cand am ajuns aici!" Super dezvaluiri: Dorit de Steaua in vara, a FUGIT din tara! Unde a ajuns

A fost unul dintre cei mai buni jucatori din Romania in sezonul trecut, iar Steaua a vrut sa-l ia. El a avut alte planuri.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Ioan Hora a marcat 20 de goluri pentru Pandurii sezonul trecut, iar Gigi Becali a incercat sa-l convinga sa vina la Steaua. Hora nu a mai vrut sa ramana insa in Romania, iar acum e in Turcia, la Konyaspor. Nu trece printr-o forma la fel de buna. La turci, golgheterul sezonului trecut a reusit doar 3 goluri in 21 de meciuri.

"Am jucat foarte bine sezonul trecut. Echipa la care eram legitimat avea dificultati financiare, iar in vara anului trecut a trebuit sa caut o solutie. Un prieten mi-a spus ca cei de la Konyaspor este interesata de mine. Nu l-am crezut la inceput. Aceeasi persoana m-a sunat din nou si mi-a zis ca in Bucuresti ma asteapta cineva de la Konya sa discutam."

"Cand am ajuns la Konyaspor am ramas socat. Un oras superb, iar clubul are facilitati excelente. Nu gasesti asa ceva in Romania. Am avut o oferta si de la Steaua, dar nu mai voiam sa ramana sa joc in Romania. Am strans acolo aproape 300 de meciuri si ma simteam pregatit sa plec. Am vrut sa plec din tara si din cauza ca multe cluburi nu au conditii si au probleme financiare", a povestit Ioan Hora pentru Yenihaberden.com din Turcia.