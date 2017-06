Nationala "Tinutului Secuiesc" participa la Campionatul European al statelor neafiliate la FIFA

Turneul are loc saptamana aceasta, in nordul Cipriului.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

In perioada 4-11 iunie, o echipa formata din etnici secui din Romania, intitulata Székely Land, participa la 2017 ConIFA European Football Cup care se desfasoara in Republica Turca a Ciprului de Nord, la randul ei o formatiunea statala rezultata in anul 1974 in urma invadarii partii de nord a Ciprului de catre armata turca, de altfel ea fiind recunoscuta pe plan international doar de Turcia.

Initial, la editia din acest an al ConIFA European Football Cup, pe langa reprezentativa Tinutului Secuiesc au fost invitate si Abkhazia (stat recunoscut partial aflat pe coasta de est a Marii Negre, la granita dintre Rusia si Georgia), Sápmi (regiune locuita de populatie fino-ugrica aflata pe teritoriul Norvegiei, Suediei, Finlandei si Rusiei), Occitania (regiune istorica din Sudul Europei, acoperind zone din partea sudica a Frantei, Principatul Monaco si nordul Italiei si Spaniei), County of Nice (Pays Niçois, teritoriu din Sudul Frantei, echivalent in mare parte cu departamentul Alpes-Maritimes), Ellan Vannin (The Isle of Man, insula aflata in Irish Sea, intre Irlanda si Marea Britanie), Padania (regiune din nordul Italiei, corespunzand Vaii Raului Po), Kárpátalja (provincie din sud-vestul Ucrainei, cunoscuta si ca Rutenia Carpatica sau Transcarpatia) si tara gazda, Republica Turca a Ciprului de Nord.

Unele echipe au acceptat invitatia, altele au fost inlocuite de alte reprezentative, asa ca cele opt echipe au fost impartite in doua grupe.

Din Grupa A fac parte Republica Turca a Ciprului de Nord, Abkhazia, Kárpátalja si Osetia de Sud (regiune autonoma din Georgia, care si-a proclamat unilateral independenta in 1990), in timp ce Székely Land face parte din Grupa B alaturi de Padania, Ellan Vannin si Felvidék (regiune a etnicilor maghiari din Slovacia). Pana acum secuii au pierdut cu Felvidék (0-1), au remizat cu Padania (1-1) si ocupa ultimul loc al grupei, urmand ca astazi, de la ora 20.00, sa joace contra celor din Ellan Vannin. Singurul gol a fost marcat de László Szőcs, jucator de futsal la FK Odorheiu Secuiesc.

Meciurile sunt precedate de ceremonialul obisnuit de dinaintea intalnirilor oficiale intertari: jucatorii au echipament in culorile reprezentative, ies de la vestiare insotiti de steagul propriu si asculta intonarea imnului.