Week-end de foc la Universitate: Regii baschetului 3x3 vin la Bucharest Challenger

Campioana mondiala, campioana europeana si castigatoarea circuitului profesionist FIBA 3x3 World Tour vin la Bucuresti pentru cel mai tare turneu de baschet 3x3 al anului. Evenimentul, aflat la editia a 6-a, are loc in Piata Universitatii, in zilele de 12 si 13 august.

Fanii baschetului 3x3 vor avea ocazia sa ii vada pe cei mai buni zece jucatori din lume in clasamentul FIBA 3x3 World Rankings in frunte cu campionul mondial si numarul 1 in ierarhie, Dusan Domovic Bulut. 16 echipe din 13 tari se vor afla la startul competitiei.

Sarbii de la Novi Sad Al Wahda, campionii mondiali din Franta, sunt favoriti in grupa A din care face parte si o echipa a legendelor baschetului romanesc cu Virgil Stanescu, Paul Helcioiu si Mihai Paul in prim-plan. Din grupa mai fac parte Bordeaux Ballistik, francezii din World Tour fiind in premiera la Bucuresti si rusii de la Piter BM-18, care au mai fost prezenti si anul trecut la turneul din Capitala.

Slovenii de la Ljubljana, castigatori anul trecut in circuitul profesionist FIBA 3x3 World Tour, si finalisti la ultima editi se vor duela in grupa B cu romanii de la Bucharest Old School, care au reprezentant Romania in competitiile internationale in acest sezon. Va fi o grupa suta la suta balcanica, completata de grecii de la Athens Don Poly si bulgarii de la Sofia Fit Spo.

Dupa ce anul trecut se oprea in sferturile de finala la Bucuresti, Zemun din Serbia a ajuns in top 3 anul acesta in ierarhia mondiala si se afla printre favorite in acest an. Va fi astfel o misiune dificila pentru Rahova’s Finest in grupa C, din care mai fac parte Tbilisi Old School din Georgia si americanii de la Clearwater ATG.

Cei mai tineri reprezentanti ai Romaniei, Bucharest Littles, au nimerit intr-o grupa D de foc, din care fac parte campionii europeni, letonii de la Riga Ghetto Basket, vicecampionii mondiali, olandezii de la Amsterdam si canadienii de la Winnipeg.

Grupe:

A.

1. Novi Sad Al Wahda (UAE – Cap de serie 1)

2. Piter BM-18 (RUS – 8)

3. Bordeaux Ballistik (FRA – 9)

4. Bucharest Legends (ROU – 16)

B.

1. Ljubljana (SLO – 2)

2. Bucharest Old School (ROU – 7)

3. Athens Don Poly (GRE – 10)

4. Sofia Fit Spo (BUL – 15)

C.

1. Zemun Master (SRB – 3)

2. Rahova’s Finest (ROU – 6)

3. Tbilisi Old School (GEO – 11)

4. Clearwater ATG (SUA – 14)

D.

1. Amsterdam (NED – 4)

2. Riga Ghetto Basket (LAT – 5)

3. Bucharest Littles (ROU – 12)

4. Winnipeg Acceleration Performance (CAN – 13)

Componența echipelor, a grupelor și programul complet al meciurilor:

http://3la3.ro/ro/bucharest-challenger-2017