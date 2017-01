Provocare sub pamant: salt peste un gol de 8 metri cu motocicleta! Un francez a facut SHOW in Bucuresti. VIDEO

Niciun obstacol nu ii sta in cale lui Dupont. Francezul s-a dat in spectacol pe motocicleta in peste 60 de locuri celebre din toata lumea.

Motociclistul francez Julien Dupont s-a intors in Romania sa-si testeze limitele! A facut spectacol cu motocicleta, prin tunelurile de la metrou.

Dupa aventura de la castelul Bran, Julien Dupont a revenit in Romania pentru o noua distractie pe motocicleta.

De data asta, si-a facut de cap in Bucuresti, in subteran. Francezul a testat noua linie de metrou spre Bucurestii Noi, care se va da in folosinta anul acesta. Marea provocare de sub pamant a fost saltul peste un gol de 8 metri. Tunelurile metroului au devenit locul lui de joaca.