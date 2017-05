Explicatia data de Tiger Woods, dupa ce a fost prins "drogat" la volan. "E de la medicamentele pe care le iau"

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Tiger Woods a fost arestat luni dimineata in trafic, dupa ce a fost prins sub influenta drogurilor la volan. Acesta a fost eliberat intre timp pe propria raspundere, urmand sa apara in fata unui judecator.

Desi nu s-a vehiculat motivul arestarii, daca a fost beat sau drogat, Tiger Woods a declarat ca nu e vorba de asa ceva si pur si simplu medicamentele pe care le ia au avut un efect neasteptat asupra sa.

Legenda golfului a fost operat la spate si se afla in recuperare, acesta parand sa fie motivul pentru care a apelat la mai multe medicamente. Deocamdata nu a fost dat un motiv oficial al arestarii insa Tiger si-a cerut scuze familiei si a promis sa nu mai conduca atunci cand e sub influenta medicamentelor.