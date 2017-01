Real Madrid n-a reusit sa intoarca scorul cu Celta in Cupa.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Dupa 1-2 in tur, echipa lui Zidane a remizat la Vigo, scor 2-2. Danilo a deschis scorul in minutul 44 cu un autogol, iar Ronaldo a egalat in minutul 62. Wass le-a readus pe gazde in avantaj, iar Vazquez a egalat in minutul 90.



Click aici pentru VIDEO