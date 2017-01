Vacanta lui Ronaldo a fost prelungita de Real! De ce nu joaca in meciul cu Sevilla

Real i-a permis lui Ronaldo sa nu se intoarca la antrenamente inaintea meciului cu Sevilla din Cupa Spaniei.

Cristiano a mers alaturi de iubita lui in Madeira, la hotelul pe care-l detine. Ronaldo nu va juca impotriva Sevillei, meciul inceputului de an in Spania.



La sosirea in Funchal, Cristiano a facut poze cu fanii, cu oamenii din staff-ul hotelului si a anuntat ca-si va petrece cateva zile in Pestana CR7, hotelul butic de 5 stele pe care l-a inaugurat anul trecut.