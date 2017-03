Un nume important a picat de pe lista! Care sunt cei doi candidati pentru a prelua Barcelona din vara

Barcelona cauta inlocuitor pentru Luis Enrique.

Catalanii vor antrenor capabil sa duca mai departe echipa construita de Luis Enrique, una care a cucerit titlu si Champions League cu fostul mijlocas pe banca.

Enrique a surprins pe toata lumea in urma cu cateva saptamani, cand a anuntat ca nu-si va prelungi contractul scadent in vara.

Presa catalana a anuntat trei nume principale aflate deja pe lista sefilor clubului, iar unul dintre ele a picat aseara. Jorge Sampaoli a ratat calificarea in sferturile Ligii cu Sevilla, insa isi va prelungi contractul cu echipa spaniola. O alta varianta pentru Sampaoli este nationala Argentinei, insa favorita pentru semnatura chilianului este Sevilla. Inter si Juventus se intereseaza si ele de omul care a cucerit de doua ori Copa America cu nationala statului Chile in ultimii ani.

Pe lista Barcei se afla in acest moment Ernesto Valverde, in prezent la Bilbao, si secundul lui Luis Enrique, Juan Carlos Unzué, cel care are si sustinerea actualului antrenor al Barcei.

Unzue este deja obisnuit cu jucatorii Barcei si are parte de respectul si de increderea deplina a acestora. Valverde este insa favorit in acest moment, fiind fost jucator al catalanilor. Valverde are experienta necesara pentru a conduce un club ca Barcelona dupa ce a condus o echipa mica precum Bilbao in grupele Champions League sau in finala Cupei.