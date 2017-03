SURPRIZA! Cristiano Ronaldo va avea gemeni, dar mama copiilor NU este iubita lui!

Cristiano Ronaldo se pregateste sa fie din nou tata.

Veste mare pentru Cristiano Ronaldo, dezvaluita in aceasta dimineata de publicatia engleza The Sun - starul Realului asteapta gemeni, dar mama copiilor nu este iubita lui, Georgiana Rodriguez.

Ronaldo a apelat din nou la o mama surogat, asa cum s-a intamplat si in cazul primului sau copil. Fata, a carei identitate este necunoscuta, locuieste in San Diego, America.

Conform The Sun, marele eveniment va avea loc "foarte curand".

"Cristiano si familia lui abia asteapta nasterea celor doi baietei. Lui ii place sa isi tina in secret viata privata, dar le-a spus prietenilor foarte apropiati ca gemenii vor veni in curand pe lume. Cristiano simte ca acesta este cel mai bun moment ca baiatul lui sa creasca alaturi de alti fratiori", spune o sursa The Sun.

Cristiano Ronaldo are in prezent o relatie cu Georgiana Rodriguez (23 de ani).