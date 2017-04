"Se indoia cineva de mine?" Aroganta lui Cristiano Ronaldo, dupa golul 100 in cupele europene

Ronaldo a avut un mesaj pentru criticii sai, dupa cele doua reusite de la Munchen cu Bayern din sferturile Ligii.

Criticat dur in ultima luna pentru prestatiile sale, Ronaldo a punctat chiar cand Realul avea nevoie mai mare.

Portughezul a devenit primul fotbalist care a reusit sa inscrie 100 de goluri in cupele europene.

"Nu stiu cine se mai indoieste de mine. Cred ca sunt putini. Oamenii care il iubesc pe Cristiano nu au niciodata dubii. Sa-mi aratati oamenii care inca se mai indoiesc de mine pentru ca ei nu mi-au spus nimic", a spus Ronaldo dupa victoria cu Bayern.

Internationalul portughez a reusit sa atinga aceasta cifra dupa ce a marcat doua goluri in partida pe care Real Madrid a castigat-o, in deplasare, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Bayern Munchen, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor.

Ronaldo a inscris primul gol in cupele europene la 9 august 2005, intr-un meci pe care echipa Manchester United l-a castigat, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Debrecen.

Cristiano Ronaldo, care a marcat cele 100 de goluri in 143 de meciuri, este urmat in acest clasament de argentinianul Lionel Messi - 97 de goluri in 118 meciuri, Raul Gonzalez - 76 de goluri in 158 de meciuri, Filippo Inzaghi - 70 de goluri in 114 meciuri, Andrei Sevcenko - 67 de goluri in 142 de meciuri, Ruud van Nistelrooy - 62 de goluri in 92 de meciuri, Gerd Muller - 61 de goluri in 69 de meciuri, Thierry Henry - 59 de goluri in 140 de meciuri, Henrik Larsson - 59 de goluri in 108 meciuri si Zlatan Ibrahimovici - 56 de goluri in 136 de meciuri.

Dintre acesti jucatori doar Ronaldo, Messi si Ibrahimovici se mai afla in activitate.