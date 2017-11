Profetia lui Pique se adevereste: "O sa se nasca multi copii dupa seara asta!" Ce se intampla la 9 luni de la Barca - PSG!

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Profetia lui Pique incepe sa se adevereasca, chiar si pentru meciul tur. Francezii s-au impus cu 4-0 pe Parc des Princes si pareau deja calificati. Saptamana aceasta se implinesc 9 luni de la acea partida, iar doi jucatori de la PSG au devenit parinti, Lucas Moura si Marquinhos.

La retur, Barca avea sa intoarca scorul pe Camp Nou, meci in urma caruia Pique dadea celebra declaratie. "O sa se nasca multi copii dupa seara asta!".

Marquinhos and Lucas Moura have both become new dad's this week

9 months ago, PSG beat Barcelona 4-0 in the Champions League. ⚽️???? pic.twitter.com/CXfwtlyV5M