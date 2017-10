O noua vedeta de la Real, in fata judecatorilor! Marcelo, acuzat ca a facut evaziune, la fel ca Ronaldo

Procurorii din Madrid au depus deja plangerea impotriva jucatorului.

Dupa Ronaldo, a venit randul lui Marcelo sa fie judecat pentru frauda fiscala. Fundasul braziilian este acuzat ca a inselat fiscul spaniol cu 500.000 de euro in 2013.

La fel ca in cazul lui Ronaldo, Marcelo este acuzat ca a fentat sistemul fiscal spaniol in cazul veniturilor din drepturile sale de imagine.

El ar fi ascuns sumele reale in declaratiile oficiale date in 2011, 2012 si 2013. Din acest motiv, fiscul i-a returnat lui Marcelo putin peste 10.000 de euro.

Procurorii au depus planegerea, iar jucatorul urmeaza sa ajunga in fata unui judecator pentru explicatii.

Si antrenorul Realului din acea perioada va ajunge la judecata. Jose Mourinho e acuzat ca a facut frauda in valoare de 3 milioane de euro in perioada in care a antrenat-o pe Real Madrid.