"Nu l-am lua pe Messi nici daca ar veni sa joace GRATIS pentru noi!" Patronul care socheaza fotbalul

E cel mai bun din lume, dar nu toti il vor. Nu pentru ca e scump, ci pentru ca nu e prioritate.

Pare greu de crezut, dar sunt si patroni in fotbal care nu vor sa il aiba pe Messi in echipa.



Este cazul clubului din liga a doua turca, Altinordu. Patronul are o politica clara aici: pustii au prioritate in fata fotbalistilor cu experienta.



"Chiar daca Messi ar veni sa joace gratis pentru noi, tot l-am refuza"



"Eu cred in jucatorii turci tineri. Lor vreau sa le dau o sansa sa joace", a spus Mehmet Seyit Ozkan.