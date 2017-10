Nu e gluma! Un jucator de la Albacete s-a ales cu 10 COPCI in penis in urma unui duel cu un coechipier. FOTO

Fundasul lui Albacete, Mariano Bittolo a avut nevoie de 10 copci in penis dupa un duel cu un coleg!

Era un duel obisnuit pentru minge, insa ce a urmat se vede rar pe un teren de fotbal.

Bittolo s-a accidentat in partida cu Huesca din Segunda, dupa ce a fost lovit la un duel aerian de coechipierul sau, Roman Zozulya.

Fundasul argentinian a ramas in agonie pe gazon in urma duelului si a primit ingrijiri medicale. Doctorul echipei, Eduardo Rodriguez a anuntat ca jucatorul a ajuns la spital si s-a ales cu 10 copci in zona afectata. Problema nu este foarte grava, iar el va reveni curand pe gazon.

Albacete e pe locul 18 in Segunda in urma acestui rezultat, penultima din liga a doua spaniola. Huesca e pe locul 4 si ataca promovarea.