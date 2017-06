Messi, pe urmele lui Ronaldo: se lanseaza in afaceri! Argentinianul si-a cumparat un hotel de 30 milioane euro

Messi a cumparat un hotel de patru stele din Sitges, localitate aflata la 35 de kilometri de Barcelona.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Internationalul argentinian al Barcelonei, Lionel Messi, a cumparat un hotel de patru stele din Sitges, el platind aproximativ 30 de milioane de euro, relateaza El Periodico.

Potrivit sursei citate, hotelul, construit in 2013, are 77 de camere si este situat pe strada Sofia din localitate, foarte aproape de plaja.

Lionel Messi nu este primul star al fotbalului implicat in industria hoteliera. Rivalul sau de la Real Madrid, portughezul Cristiano Ronaldo, are deja hoteluri de lux la Lisabona si in Madeira.