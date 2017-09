Inca un fotbalist de un miliard! Real Madrid i-a prelungit contractul lui Benzema si i-a fixat clauza colosala

Benzema si-a prelungit contractul cu Real Madrid.

Internationalul francez Karim Benzema si-a prelungit, miercuri, contractul cu gruparea Real Madrid, a anuntat clubul spaniol.



Noul contract al francezului este valabil pana la 30 iunie 2021.

Karim Benzema va sustine o conferinta de presa, joi, la stadionul Santiago Bernabeu.

Benzema este legitimat la Real Madrid din 2009.

El a obtinut 14 trofee cu echipa madrilena: titlul in Spania in 2012 si 2017, Cupa Spaniei in 2011 si 2014, Supercupa Spaniei in 2012 si 2017, Liga Campionilor in 2014, 2016 si 2017, Supercupa Europei in 2014, 2016 si 2017 si Campionatul Mondial al Cluburilor in 2014 si 2016.

Presa spaniola noteaza ca Benzema va avea o clauza de reziliere a contractului de un miliard de euro.