FOTO: Messi a fost in centrul atentiei la antrenamentul de azi al Barcei! Cum arata dupa ce s-a ras

Messi n-a fost singurul care a avut un nou look la antrenamentul Barcelonei.

Bucurati-va de fotbal in direct la Sport.ro! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Leo Messi si Luis Suarez au trecut pe la frizer inainte de meciul cu Las Palmas de duminica iar acest lucru nu a trecut neobservat printre coechipieri la antrenamentul de astazi, scrie Sport de Catalunya.

In cazul lui Messi, barba deja obisnuita a fost tunsa, el schimbandu-si si freza de aceasta data - a decis sa se rada pe parti. Imagini cu jucatorul argentinian au fost postate de FC Barcelona pe pagina oficiala de Twitter. Si Luis Suarez a avut o schimbare de look, mai subtila (nu au fost postate imagini cu jucatorul uruguayan).

La antrenamentul de la baza Tito Vilanova au participat si tinerii Carles Alena si Marlon pentru a completa lotul primei echipei.

Barça's focus on Las Palmas is like a "laser" ???? https://t.co/bwGdsFWSvV pic.twitter.com/g2juyGDUIp