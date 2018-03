FOTO | Andone A EXPLODAT in momentul schimbarii: s-a certat cu Seedorf dupa ce a iesit de pe teren! Reactia imediata a antrenorului lui Depor

Florin Andone a contribuit decisiv la egalul cu Eibar din aceasta etapa, scor 1-1.

Romanul a fost jucatorul primei reprize. A avut trei mari ocazii, iar in minutul 33 s-a aflat in mijlocul actiunii de la golul de 1-1. Romanul a reluat mingea cu capul, in bara, balonul a ricosat in portarul lui Eibar, iar apoi a intrat in poarta.

Atacantul nationalei a fost inlocuit in minutul 85, moment in care Andone a luat foc. Romanul a iesit nervos de pe teren, a gesticulat nervos, s-a certat cu Seedorf, dar si cu unul dintre membrii staff-ului lui Deportivo aflat pe banca.

La finalul partidei, Seedorf a incercar sa nu dea prea multa importanta momentului. "Andone a ajutat mult echipa, voia mai mult, dar atat eu cat si secunzii mei am observat ca pe final din meci a pierdut din suflu. Andone este important pentru echipa, iar faptul ca a fost furios cand l-am schimbat demonstreaza ca este 100% implicat", a declarat antrenorul lui Deportivo.

Sursa foto: Digisport