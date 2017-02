Dubla lovitura pentru Luis Enrique! A ramas fara doi jucatori importanti inaintea meciului cu revelatia Alaves

"Alaves e revelatioa campionatului", a spus Luis Enrique inaintea meciului de sambata.

Antrenorul catalanilor a primit o lovitura importanta inaintea partidei cu Alaves.



Pique si Arda Turan nu s-au antrenat, iar ambii acuza accidentari. Mascherano si Rafinha erau deja in afara lotului din cauza unor probleme mai vechi. Staff-ul medical al Barcei face eforturi sa-i recupereze pe primii doi, insa acestia nu vor forta, mai ales ca Barca are meci cu PSG marti in Liga Campionilor, ora 21:45, live la ProTV.



Luis Enrique l-a chemat pe Carles Alena de la echipa a doua pentru antrenamentul oficial.