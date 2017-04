Club 100. Neymar, al treilea fotbalist din lotul Barcei cu 100 de goluri pentru club. Ce jucatori au mai reusit acest lucru

Barcelona a invins-o cu 4-1 pe Granada, aseara, si pastreaza doar doua puncte in spatele rivalilor de la Real Madrid. Madrilenii au, insa, un meci mai putin.

Autor al unui gol in meciul cu Granada, in minutul 90+1, brazilianul Neymar a ajuns la 100 de reusite in tricoul blaugrana. Acesta a devenit astfel cel de-al treilea fotbalist din lot, dupa Messi si Luis Suarez, care se bucura de aceasta performanta.

Neymar a bifat cel de-al 100-lea gol pentru Barcelona la meciul cu numarul 177.

Internationalul brazilian le calca astfel pe urme lui Rivaldo (130) si Evaristo (105), singurii conationali care au mai reusit acest lucru pentru Barcelona. In afara de acestia, doar Samuel Eto'o mai are 100 de reusite.

Prin comparatie, Ronaldinho a marcat 94 de goluri in anii petrecuti la Barcelona.

Neymar joaca la Barcelona din 2013, iar cel mai bun sezon al sau a fost cel din 2014/15, cand a marcat de 39 de ori in toate competitiile.

Celelalte goluri ale Barcelonei in meciul cu Granada au fost marcate de Suarez, Paco Alcacer si Saunier (autogol). Pentru Granada a punctat Jeremie Boga.