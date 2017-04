Cifrele care il fac pe Messi cel mai bun jucator din La Liga in acest sezon. Argentinianul, jucatorul care a castigat cele mai multe puncte

Leo Messi a marcat o dubla in meciul de aseara, Barcelona 3-2 Real Sociedad, fiind decisiv in ramanerea echipei sale in apropierea rivalilor de la Real Madrid. Barca are 3 puncte in spatele Realului, insa madrilenii au un meci mai putin.

Cu o dubla marcata in poarta lui Sociedad, aseara, pe Camp Nou, Messi a ajuns la 29 de goluri in acest sezon. Argentinianul a obtinut inca 3 puncte pretioase pentru echipa sa, ajungand la un total de 17 din 72, noteaza statisticienii de la Opta.

Leo Messi este fotbalistul din La Liga ale carui goluri au adus cele mai multe puncte. Messi a marcat pentru victorie in mai multe partide, aducandu-i Barcelonei 17 puncte de unul singur.

De asemenea, Messi este jucatorul din top 5 campionate (Premier League, La Liga, Ligue 1, Serie A si Bundesliga) cu cele mai multe reusite din afara careului.

