Cadou de consolare! Messi, la 90 de minute de Gheata de Aur! Cum arata topul marcatorilor

Leo Messi n-a marcat in ultima etapa, insa are un avans considerabil fata de urmatrilor.

Messi a ratat Champions League cu Barcelona, iar clubul catalan are nevoie de o minune ca sa-i sufle titlul Realului in La Liga in acest final de sezon.

Messi e urmat in cursa pentru Gheata de Aur de Bas Dost, atacantul lui Sporting Lisabona si de Robert Lewandowski de la Bayern Munchen.

Sistemul de punctare al UEFA in acest clasament face ca un jucator care a marcat la fel de multe goluri ca Messi, Edisnon Cavani, sa se claseze abia pe locul 7. Cu 35 de reusite, Cavani primeste 1,5 puncte pentru fiecare gol, fata de 2 puncte cat primeste Messi pentru reusitele sale.



Clasamentul pentru Gheata de Aur

Lionel Messi (Barcelona) 35 x 2 = 70 puncte

Bas Dost (Sporting de Portugal) 31 x 2 = 62 puncte

Robert Lewandowski (Bayern Múnich) 30 x 2 = 60 puncte

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 29 x 2 = 58 puncte

Edin Dzeko (Roma) 27 x 2 = 54 puncte

Luis Suárez (Barcelona) 27 x 2 = 54 puncte

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) 35 x 1,5 = 52,5 puncte

Andrea Belotti (Torino) 25 x 2 = 50 puncte

Dries Mertens (Nápoles) 25 x 2 = 50 puncte

Anthony Modeste (Colonia) 25 x 2 = 50 puncte

Gonzalo Higuaín (Juventus) 24 x 2 = 48 puncte

Mauro Icardi (Inter de Milán) 24 x 2 = 48 puncte

Romelu Lukaku (Everton) 24 x 2 = 48 puncte

Ciro Immobile (Lazio) 22 x 2 = 44 puncte

Harry Kane (Tottenham Hotspur) 22 x 2 = 44 puncte

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 22 x 2 = 44 puncte

Alexis Sánchez (Arsenal) 21 x 2 = 42 puncte

Timo Werner (Leipzig) 21 x 2 = 42 puncte

Diego Costa (Chelsea) 20 x 2 = 40 puncte

Alexandre Lacazette (Olympique de Lyon) 26 x 1,5 = 39 puncte