Moment unic in istoria wrestlingului! John Cena si-a cerut in casatorie iubita in mijlocul ringului, la Wrestlemania

Wrestlemania 33 le-a oferit fanilor spectacol in ring. Cel mai important eveniment al anului in wrestling a adus meciuri tari, dar si un moment inedit: John Cena si-a cerut iubita in casatorie in fata catorva zeci de mii de oameni.

John Cena, de 16 ori campion al WWE, a cerut-o in casatorie pe Nikki Bella, in uralele celor prezenti.

Iubita wrestlerului a spus da, dupa ce s-a si luptat cu un adversar de-al lui John Cena.