A venit timpul pentru ROBOTI in fotbal!? Noua pasiune uriasa a romanilor

Robotii vor arbitra si meciuri de fotbal!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Singura industrie care continua sa vorbeasca despre inteligenta Romaniei produce o crestere impresionanta la inscrierile pentru nationalele de robotica. Romania a avut anul trecut 3 echipe la mondiale si una la olimpiada.

49 de orase din Romania se bat cu robotii lor pentru un loc la mondialele de robotica. Pasiunea pentru roboti este uriasa la Cluj, Timisoara dar si la Petrila, Shtei si Jimbolia.

Copiii fac echipa si construiesc roboti, iar acestia sunt pusi sa lupte intre ei.

First Tech challenge are acum 90 de echipe inscrise - dublu fata de anul trecut si isi prezinta povestea in orasele din Ardeal.



Finalele nationalelor de robotica sunt in martie cu 3 cistigatori care isi urca robotii in avionul de America.